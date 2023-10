Incidente sulla Togliatti: auto contro l'acquedotto, danneggiato l'arco dell'Alessandrino

Ha preso male le misure e si è schiantato con la parte anteriore dell'auto contro l'acquedotto Alessandrino. L'incidente stradale - fortunatamente senza feriti - è avvenuto giovedì mattina in viale Palmiro Togliatti, fra Centocelle e l'Alessandrino, a Roma sud, danneggiando l'arco del monumento romano.

Sono stati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire alle 12:30 sulla strada del quartiere del V municipio. Sotto l'arco in direzione della via Casilina, una Seat Altea. Illeso il conducente i caschi bianchi hanno richiesto l'intervento della sovrintendenza per valutare i danni provocati all'Acquedotto romano dell'Alessandrino.