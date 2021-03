Tragedia sulla Togliatti: si scontrano due auto, morto un 19enne. Due feriti gravi

Tragedia nella serata di oggi nella zona di Torre Spaccata. Alle 20.20 un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su viale Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Il giovane si trovava a bordo di una Smart Forfour con due coetanei quando, per cause da accertare, ha impattato con una Mercedes Classe A.

Secondo quanto si apprende, a seguito dell'impatto la Smart si è ribaltata più volte su stessa. Per liberare i tre giovani a bordo dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto vivi due ragazzi. Privo di vita invece il 19enne per il quale i soccorsi sono stati vani. I due suoi amici sono stati portati al Policlinico Tor Vergata: le loro condizioni sarebbero gravi.

Meno grave il conducente della Classe A che sotto choc è stato portato al Casilino. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino, chiamati ad accertare la dinamica dell'incidente. Presenti, a supporto, anche i carabinieri.