Ubriaco alla guida cade dallo scooter che travolge due anziane

Aveva un tasso alcolemico positivo il giovane che ha travolto con lo scooter due anziane signore che attraversavano la strada. L'incidente stradale è avvenuto nella prima serata di mercoledì 8 giugno a Tivoli. Ad essere costrette alle cure dell'ospedale due donne di 76 e 85 anni. Alla guida del motociclo un 27enne del posto, poi denunciato dagli agenti della polizia municipale.

L'intervento dei caschi bianchi intorno alle 20:20 in viale Trieste. Qui un 27enne alla guida di un Piaggio Beverly 500 ha infatti perso il controllo dello scooter, caduto in terra il mezzo a due ruote ha quindi proseguito la sua corsa sull'asfalto travolgendo le due donne che in quel momento attraversavano la strada. Inevitabile l'impatto, con le due donne sbalzate in aria dopo essere state colpite dal motorino.

Trasportate al vicino ospedale San Giovanni Evangelista una delle due donne ha riportato delle fratture alle gambe con l'altra ferita in maniera meno grave. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, il 27enne alla guida del Beverly è risultato positivo all'alcol test, prima con un tasso di 1,55 grammi per litro passato successivamente a 1,32 grammi per litro.

Sequestrato lo scooter il 27enne residente a Tivoli è stato denunciato dagli agenti della municipale diretti dal comandante Antonio D'Emilio per guida in stato di ebbrezza.