Ragazzino investito da un'auto, trasportato in ospedale con l'eliambulanza

Investito da un'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in un ospedale romano con l'eliambulanza. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno a Tivoli, comune della provincia nord est della Capitale. Ad essere colpito da una macchina condotta da una donna un ragazzino di 12 anni.

L'intervento degli agenti della polizia municipale - diretti dal comandante Antonio D'Emilio - poco dopo le 17:30 in via Mannelli, a due passi dal cosiddetto Alberone della Città dell'Arte. Sbalzato in aria l'adolescente è stato affidato alle cure del personale del 118. Richiesto l'atterraggo dell'elisoccorso è stato quindi trasportato all'ospedale Bambino Gesù di Roma in codice giallo.

Resta da accertare se il minore stesse attraversando sulle strisce pedonali od in prossimità della segnaletica orzzontale. Fermatasi a prestare i primi soccorsi, la donna alla guida dell'auto, una 55enne di Tivoli, è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito (che hanno dato esito negativo).