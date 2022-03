Incidente a Tivoli: con l'auto contro l'albero, un morto e due feriti

Un morto e due feriti gravi. E' il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi nella notte a Tivoli. Siamo in via Empolitana. Qui, all'altezza del civico 211, un'autovettura condotta da un 20enne, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere prima contro un albero e poi contro il muro di cinta che costeggia il locale cimitero.

Ad avere la peggio uno dei due passeggeri a bordo dell'auto, un 19enne del posto. Il conducente e l'altro passeggero sono stati trasportati all'ospedale di Tivoli: per loro prognosi riservata ma, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli che hanno provveduto ad estrarre i giovani dall’abitacolo. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Tivoli che hanno eseguito i rilievi.