Tir finisce fuori strada e disperde 25mila litri di soda caustica sull'asfalto

E' uscito fuori strada disperdendo il proprio carico. Venticinquemila litri di soda caustica sversati sull'asfalto. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 19:00 del 3 dicembre a Tolfa, Comune della provincia di Roma, ed ha coinvolto una autocisterna che trasportava il carico di idrossido di sodio.

In particolare l'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri è avvenuto sulla strada provinciale Sp3 Santa Severa - Tolfa dove il conducente del mezzo pesante è finito fuori strada per cause in via di accertamento. Intervenuti sul posto i pompieri con la squadra Crrc, l'autogri di Civitavecchia il mezzo aeroportale Dragon, i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il carico di soda caustica mettendo in sicurezza l'area.

L'intervento si è protratto per diverse ore ed è terminato intorno alle 23:30.