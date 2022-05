Incidente sulla Tiburtina: carambola tra tre auto ed uno scooter, due feriti

Maxi carambola sulla via Tiburtina dove si sono scontrate tre auto ed uno scooter. L'incidente stradale è avvenuto venerdì mattina nella zona di Villa Adriana, nel comune di Tivoli. Due i feriti, una automobilista e lo scooterista, poi trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.

Il sinistro è avvenuto sulla via Nazionale Tiburtina, all'altezza dell'incrocio con strada del Tartaro, poco distante dalla fabbrica Trelleborg. Qui due auto, una che usciva dalla traversa della strada consolare ed una che procedeva in direzione Roma, si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento.

Un urto che ha sbalzato i due mezzi sulla strada dove, in direzione Tivoli, viaggiavano uno scooter ed una terza auto, con i rispettivi conducenti che non sono riusciti ad evitare l'impatto con le altre due macchine.

Ad avere la peggio un 26enne che guidava la scooter ed una donna di 60 anni, entrambi trasportati all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia municipale di Tivoli, diretti dal comandante Antonio D'Emilio, che hanno attuato delle deviazioni sino al termine dei rilievi ed alla rimozione dei mezzi incidentati. Sulla Tiburtina sono intervenuti anche i vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana.