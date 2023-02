Incidente sulla Tiburtina: travolta sulle strisce pedonali, grave una 46enne

Travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. E' grave ma non sarebbe in pericolo di vita una donna investita da una vettura sulla via Tiburtina, nel comune di Tivoli.

L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 25 febbraio a Villa Adriana, provincia nord est della Capitale. All'altezza di strada degli Orti, poco distante dallo stabilimento Trelleborg la donna - una 46enne di Tivoli - è stata centrata da una Fiat Panda condotta da un 56enne tiburtino che procedeva in direzione del comune della Città dell'Arte.

Da subito apparsa in conidizioni gravi la 46enne è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivioli e poi trasferita al policlinico Umberto I a causa del politrauma riportato nel corso dell'investimento.

Fermatosi a chiamare i soccorsi l'automobilista, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Tivoli.