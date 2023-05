Incidente sulla Tiburtina: scontro auto-furgone, danneggiato il semaforo

Un semaforo e due veicoli danneggiati. Per fortuna nessun ferito grave. È la conseguenza di un incidente stradale avvenuto all'alba sulla via Tiburtina, nella zona del Verano, a San Lorenzo. Due i mezzi coinvolti: un furgone per il trasporto dei fiori e un'auto.

L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 5:25 sulla Tiburtina, in direzione della stazione ferroviaria. Violento l'impatto fra il furgone, un Fiat Doblò, condotto da un uomo di 67 anni, e una Volkswagen Golf. Ad avere la peggio il conducente della vettura, un 44enne, rimasto incastrato nell'abitacolo tanto da necessitare dell'intervento dei vigili del fuoco. A richiedere l'intervento al 112 dopo aver prestato i primi soccorsi una dottoressa in servizio al ministero della Difesa.

Medicati sul posto dal personale del 118 i conducenti del furgone e dell'auto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. Resta da accertare la dinamica.