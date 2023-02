Incidente al Verano: urta il marciapiede e si ribalta con l'auto

Ha urtato il cordolo del marciapiede ed ha letteralmente spiccato il volo terminando la propria corsa ribaltato sulla corsia preferenziale. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì sulla via Tiburtina, a San Lorenzo. Alla guida di una Ford Fiesta un uomo di 80 anni, poi trasportato in ospedale in codice rosso.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale all'altezza del civico 259 della strada consolare, all'altezza del muro di cinta del cimitero monumentale del Verano.

Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi l'anziano stava procedendo in direzione di via Cesare De Lollis quando ha perso il controllo della vettura impattando contro il marciapiede. Rimasto incastrato nell'abitacolo l'80enne è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e accompagnato in codice rosso per dinamica al policlinico Umberto I. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.