Si ribalta con l'auto per evitare vettura che gli taglia la strada

Ha sterzato per evitare una vettura che gli avrebbe tagliato la strada. Questa la causa dell'incidente stradale, con conseguente ribaltamento dell'auto, avvenuto nel primo pomeriggio sulla via Tiburtina, nel comune di Tivoli. L'intervento degli agenti della polizia locale del comando tiburtino intorno alle 14:30 all'altezza dell'intersezione con strada San Vittorino.

In particolare la vettura condotta da un 73enne di Tivoli, in auto con un 62enne anch'egli tiburtino, mentre percorreva la Tiburtina in direzione del comune della provincia nord est della Capitale, a causa probabilmente di una manovra azzardata di un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia che ha svoltato proprio sulla strada San Vittorino, per evitare l'impatto ha sterzato verso destra colpendo però, inevitabilmente, il guardrail per poi ribaltarsi sul prato fuori della carreggiata.

Immediati i soccorsi con il conducente rimasto illeso, mentre il passeggero è stato trasportato in codice arancione all'ospedale San Giovanni Evangelista. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Tivoli che ha provveduto anche a disciplinare il traffico proseguendo con gli accertamenti volti a verificare e individuare l'altro veicolo che avrebbe provocato l'incidente, non fermandosi per i soccorsi.