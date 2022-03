Incidente via Tiburtina: donna investita da un'auto davanti la fermata della metro

Investita da un'auto ha prima distrutto il parabrezza anteriore della vettura e poi è finita in terra. L'incidente stradale è avvenuto venerdì sulla via Tiburtina, all'altezza della fermata della metro Rebibbia a Casal de' Pazzi - Ponte Mammolo. Ferita la donna è stata trasportata in ospedale.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19:30 del 4 marzo sulla strada consolare davanti l'ingresso della stazione della linea B della metropolitana, nel IV municipio Tiburtino. Rimasta ferita in terra la donna, una 52enne cubana, è stata affidata alle cure del personale dell'ambulanza e trasportata all'ospedale Sandro Pertini.

Alla guida dell'auto, una Suzuki Swift, un ragazzo romano di 32 anni, fermatosi a chiamare i soccorritori. Resta da accertare la dinamica dell'investimento. A lavoro gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi scientifici sul luogo dell'incidente.