Incidente sulla Tiburtina: investito da un autocarro, grave un 40enne

E' stato trasportato d'urgenza in condizioni gravi dopo essere stato travolto da un autocarro sulla via Nazionale Tiburtina. Lotta fra la vita e la morte un pedone, investito dal mezzo pesante mentre attraversava la strada all'altezza del chilometro 20 della strada statale 5, nel comune di Guidonia Montecelio.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:30 di martedì 3 maggio all'altezza della Pista d'Oro, località Albuccione-Castell'Arcione. Qui, per cause in via di accertamento, il 40enne è stato travolto da un camion che procedeva in direzione della Capitale con l'autotrasportatore poi fermatosi per allertare i soccorritori.

Apparso da subito in condizioni critiche il 40enne è stato trasportato con l'eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma in condizioni critiche. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire l'accaduto gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio diretti dal comandante Paolo Rossi.