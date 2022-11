Incidente sulla Tiburtina: si scontrano Golf e T-Max, grave un 29enne

Incidente stradale sulla via Tiburtina dove si sono scontrati un'auto ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in condizioni gravi in ospedale. Il sinistro nel pomeriggio di mercoledì nella zona industriale della Tiburtina Valley.

In particolare lo scontro ha visto coinvolti una Volkswagen Golf ed uno scooter Yamaha T-Max. L'impatto all'altezza dell'incrocio con via dei Radar, fra il quartiere di Settecamini e le rampe di accesso del grande raccordo anulare, altezza Alenia Spazio. Scaraventato in terra dalla sella del mezzo a due ruote il 29enne è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso dall'ambulanza al policlinico Umberto I.

Resta da ricostruire la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con rallentamenti in direzione Roma Centro a partire da via dei Sambuci.