Incidente via Tiburtina: si scontra con scooter e scappa con l'auto

Ha colpito uno scooter con l'auto ed è scappato senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. Il pirata della strada si è dato alla fuga sulla via Tiburtina, nella zona di Tivoli Terme, provincia nord est della Capitale. In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 16:40 d giovedì 5 agosto all'altezza dell'incrocio con via Pio IX.

Ferito il conducente dello scooter, un 48enne italiano, è stato trasportato in ospedale. Sulle tracce del pirata della strada gli agenti della polizia locale di Tivoli che hanno scovato il Mercedes in fuga, ritrovato nella vicina via Lago di Colonnelle, sotto le case popolari.

Sequestrato il veicolo pirata, con i pezzi e la targa che erano già stati ritrovati dai caschi bianchi sul luogo del sinistro. Sono in corso ulteriori accertamenti per rintracciare il conducente.