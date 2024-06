Incidente sulla Tangenziale Est, si ribalta con l'auto e finisce contro lo spartitraffico: è grave

Si è ribaltato con l'auto mentre percorreva la galleria Fleming, nel tratto della tangenziale est all'altezza di via del Foro Italico. Il conducente della su Citroen C3, un uomo di 35 anni, per cause al vaglio degli agenti del gruppo Cassia della polizia locale, ha perso il controllo finendo contro lo spartitraffico, mentre percorreva la strada verso l'Olimpico.

L'incidente, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli, è avvenuto intorno alle 21. Sul posto, oltre i vigili, anche i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere. Il 35enne al volante è stato portato in gravi condizioni in ospedale.