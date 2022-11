Incidente in via del Foro Italico: grave scooterista dopo scontro con un'auto

Un tratto di strada dove gli incidenti si ripetono con una frequenza disarmante. Siamo in via del Foro Italico, gergalmente l'Olimpica, il tratto di tangenziale che costeggia l'Aniene da una parte e Villa Ada dall'altra dove nella mattinata di oggi - venerdì 25 novembre - si sono scontrati un'auto ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in condizioni gravi.

Lo scontro è avvenuto mentre i due mezzi - una Fiat Bravo ed un Piaggio Beverly - procedevano in direzione San Giovanni. All'altezza di via della Moschea l'impatto. Scaraventato in terra dalla sella del suo scooter il 41enne alla guida è stato accompagnato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al policlinico Umberto I.

Sul posto per eseguire i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.