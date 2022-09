Incidente in tangenziale: si scontrano auto e scooter, chiusa la galleria

Traffico in tilt in tangenziale est dove è stato necessario chiudere la galleria della nuova circonvallazione interna a causa di un incidente stradale. Il sinistro nel primo pomeriggio ha visto coinvolti un'auto ed uno scooter. Ferita gravemente la conducente del mezzo a due ruote è stata trasportata d'urgenza in ospedale.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 13:30 di mercoledì 21 settembgre all'altezza dell'ingresso della galleria dalla Batteria Nomentana, in direzione San Giovanni. Ad avere la peggio una 49enne, scaraventata in terra dalla sella del suo scooter. Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostrurie la dinamica del sinistro gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la galleria della tangenziale est per motivi di sicurezza.

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code tra corso Francia e la via Nomentana.