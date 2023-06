Incidente in tangenziale, perde controllo dell'auto in galleria e si ribalta: 4 feriti

Incidente stradale all'alba di oggi, domenica undici giugno. Poco prima delle cinque del mattino un giovane al volante di un'auto ha perso il controllo del mezzo, finendo contro lo sparti traffico per poi ribaltarsi. Lui e i suoi amici sono rimasti feriti. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale.

La galleria è stata chiusa tra Nomentana e Tiburtina, in direzione San Giovanni. I medici hanno portato un ferito in codice rosso al San Giovanni Addolorata, un altro all'Umberto I in codice rosso per dinamica. Il conducente, anche lui ferito, è stato soccorso sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Il quarto ragazzo ferito lo stesso.