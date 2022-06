Incidente in A24: tamponamento tra quattro auto, 4 chilometri di coda

Code sino a quattro chilometri sul tronchetto urbano dell'autostrada A24. La mattinata di rallentamenti alla circolazione stradale a causa di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli. Inevitabili i disagi con auto ferme in fila in ingresso a Roma.

Come informano da Astral Infomobilità, code sul tratto urbano dell'A24 si registrano tra Settecamini ed il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ripristinare la normale viabilità la polizia stradale ed i mezzi di soccorso.

Per quanto concerne la viabilità del tronchetto urbano, come informano da Strada dei Parchi una coda di 1 chilometro si registra tra lo svincolo di Tor Cervara e lo svincolo via Togliatti, per "traffico congestionato". Quattro invece i chilometri di coda tra la fine della complanare e bivio A24/tangenziale est Roma sempre per "traffico congestionato".