Incidente in galleria: chiuso due ore il tunnel della tangenziale est: code e disagi

Mattinata di passione in tangenziale dove, in seguito ad un incidente stradale, è stato necessario chiudere la galleria della Nuova circonvallazione interna. Un sinistro autonomo, avvenuto alle 7:30 di mercoledì mattina, in pieno orario di punta. A rimanere ferito uno scooterista di 54 anni, caduto dalla sella del suo Honda Sh e trasportato al policlinico Umberto I dall'ambulanza.

Un incidente come tanti, che ha però comportato la chiusura del tunnel della tangenziale est in direzione San Giovanni per permettere i rilievi scientifici agli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Al fine di rimuovere il mezzo incidentato e mettere in sicurezza la galleria, la nuova circonvallazione interna è stata pertanto interdetta al traffico sino alle 9:30 circa, all'altezza della Batteria Nomentana, direzione Centro.

Due ore di chiusura che hanno paralizzato il traffico in direzione viale Castrense, con lunghe code ed auto imbottigliate nel traffico con ripercussioini in buona parte del quadrante nord est della Capitale a partire dalla via Salaria. Riaperto il tunnel il traffico è tornato progressivamente alla normalità.