In fuga durante il coprifuoco perde controllo dell'auto e si schianta con la vettura in galleria

In fuga dai carabinieri durante il coprifuoco ha perso il controllo della vettura e si è schiantata con l'auto contro le pareti della galleria. L'inseguimento notturno nella notte di martedì dopo che i carabineiri hanno incrociato una vettura che viaggiava sulla via Appia Nuova, nella zona dei Castelli Romani, dopo le 22:00.

In strada in pieno coprifuoco, come stabilito dal Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus, i militari dell'Arma dopo aver invertito il senso di marcia hanno quindi intimato l'alt alla conducente dell'auto sospetta, una Mercedes Classe B, con la stessa che invece di fermarsi ha accelerato dandosi alla fuga a tutta velocità.

Inseguita dalla gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo l'automobilista ha perso il controllo della vettura, presumibilemte a causa dell'alta velocità, e si è schiantata con la macchina sulle pareti della galleria della Tangenziale dei Castelli Romani (la SR7) mentre procedeve in direzione Ariccia.

Con l'auto fuori controllo la stessa, dopo aver impattato per diversi metri sulle pareti della galleria che si trova nel territorio di Albano Laziale, è stata quindi raggiunta dai carabinieri. Provata ma illesa la ragazza è stata identificata in una 33enne originaria di Marino, residente a Bologna. In strada senza giustificato motivo nella vettura i carabinieri hanno quindi trovato e sequestrato della marijuana ed un grammo di cocaina.

Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per non aver rispettato il coprifuoco la giovane, che non è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale, è stata segnalata all'Ufficio Territoriale per il possesso della sostanza stupefacente e segnalata quale assuntrice. Accompagnata in ospedale la ragazza è stata sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito.