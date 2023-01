Incidente sulla corsia di sorpasso della tangenziale, un ferito

Incidente e traffico. Questi i due ingredienti che hanno condito la mattina degli automobilisti in entrata nella Capitale. Il sinistro sul tratto urbano dell'A24, all'altezza dell'uscita di via di Portonaccio, direzione tangenziale Est. Due le vetture coinvolte con uno dei conducenti rimasto lievemente ferito ed accompagnato in ospedale per accertamenti.

Il sinistro intorno alle 9:00 di mercoledì 11 gennaio. Sul posto per accertare la dinamica ed eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia stradale con la polizia locale di Roma Capitale in ausilio per la gestione della viabilità.

Rallentamenti si sono registrati sino alla rimozione dei veicoli incidentati, con code a partire dall'uscita Tor Cervara.