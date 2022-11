Incidente in tangenziale: galleria chiusa e traffico in tilt

Galleria chiusa e traffico in tilt in tangenziale a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Il tamponamento intorno alle 12:50 sulla circonvallazione Tiburtina, altezza uscita via Tiburtina, in direzione via Salaria. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Toyota Aygo, una Nissan Qashqai ed una Peugeot 3008. Due i feriti, una donna di 25 anni - trasportata all'ospedale Fatebenefratelli - ed un 52enne, accompagnato al Vannini, entrambi refertati in codice giallo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che - al fine di permettere la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del manto stradale - hanno chiuso il tratto di tangenziale per circa tre ore con la circolazione deviata sul vecchio tracciato della tangenziale Est con code chilometriche dalla via Casilina alla via Salaria.

Incidente in viale dei Romagnoli

Problemi e traffico anche su viale dei Romagnoli, nella zona di Acilia. Qui, intorno alle 14:50, si sono scontrati tre veicoli (una Jaguar e due Smart). Ad avere la peggio una 50enne, trasportata in codice giallo con l'ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia. Svolti i rilievi starà ora ai caschi bianchi del X gruppo Mare della polizia municipale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.