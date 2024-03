Incidente in tangenziale: carambola tra auto. Galleria chiusa e traffico in tilt

Un incidente in tangenziale con ripercussioni a tutta la viabilità della zona. Un venerdì di passione per automobilisti e scooteristi in transito sulla tangenziale, dove è stato chiuso un tratto per oltre due ore. La carambola poco dopo le 4:00 di stanotte. Lunghe le operazioni di messa in sicurezza del tratto di galleria dove è avvenuto il sinistro, con traffico intenso e code protrattesi sino all'orario di punta di ingresso in città. Tre le auto coinvolte: una Suzuki, una Nissan e una Volkswagen. Due i feriti, un 47enne trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I e un 49enne, portato all'ospedale San Giovanni.

Sono state le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire all'interno della Nuova circonvallazione interna, direzione San Giovanni. Lo scontro all'altezza dell'uscita per via dei Monti Tiburtini. Prestato soccorso agli automobilisti ed eseguiti i rilievi scientifici la galleria è stata poi interdetta al traffico. Sul posto per gestire la viabilità le pattuglie dei gruppi Nomentano e Parioli della municipale.

Puliti i detriti e ripristinate le condizioni di sicurezza la galleria della tangenziale è stata riaperta dopo oltre due ore (alle 6:57) con pesanti ripercussioni anche sulla via Nomentana e la via Tiburtina. Un traffico da bollino rosso nel tratto compreso tra l'uscita via dei Campi Sportivi e largo Rodolfo Lanciani-via dei Monti Tiburtini in direzione San Giovanni.