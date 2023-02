Incidente in tangenziale: chiusa la galleria. Traffico in tilt e code chilometriche

Venerdì di passione per automobilisti e scooteristi a causa di un incidente che ha comportato la chiusura del tunnel del nuovo percorso della tangenziale est. Due i veicoli coinvolti, bloccati nella galleria in direzione San Giovanni. Da qui la necessità di chiudere la nuova circonvallazione interna con il traffico deviato sul vecchio percorso della tangenziale all'altezza della Batteria Nomentana. Pesanti le ripercussioni alla viabilità, con auto bloccate nel traffico e code chilometriche in aumento.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 7:00, in orario di punta d'ingresso in città. Gli occupanti dei due veicoli coinvolti nell'incidente stradale, avvenuto per cause in via di accertamento, non hanno riportato conseguenze fisiche, ma l'impossibilità di rimuovere dal centro della galleria i due mezzi non marcianti ha richiesto la chiusura della galleria.

Sul posto per regolare la viabilità gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, in attesa della rimozione dei veicoli incidentati. Lunghe le code, con la tangenziale direzione San Giovanni praticamente paralizzata. Code ovunque, da via del Foro Italico alla tangenziale est e tra corso Francia e la via Nomentana.