Incidente in tangenziale: galleria chiusa oltre tre ore dopo scontro tra auto e furgone

Chiusa oltre tre ore. Disagi per gli automobilisti in transito nella galleria Nuova Circonvallazione Interna, il nuovo percorso della tangenziale. A determinare la chiusura un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, due auto e un furgone Iveco. Ferito uno dei conducenti, trasportato in ambulanza in ospedale.

Sono le 13:00 quando le tre vetture si scontrano all'interno del tunnel in direzione della via Salaria. Ferito uno dei conducenti, poi trasportato al policlinico Umberto I, al fine di consentire l'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale per rilevare l'accaduto, è stato necessario chiudere la galleria, con inevitabili ripercussioni.

Chiusa sino alle 16:30 circa, dopo oltre tre ore il tunnel è stato messo in sicurezza e riaperto. Con il traffico deviato temporaneamente su percorsi alternativi si sono registrati disagi e rallentamenti in tutta l'area e traffico sino a via Fiorentini con il traffico tornato progressivamente alla normalità. La chiusura si è resa necessaria fino al termine dell'intervento della ditta per il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale e la rimozione di liquidi e dei mezzi.