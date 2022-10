Perde controllo della moto e si schianta contro guardrail, grave un centauro

Stava tornando a casa a Roma quando ha perso il controllo della moto che stava guidando impattando violentemente contro il guardrail. L'incidente stradale è avvenuto ad Agosta, comune della provincia romana. A rimanere gravemente ferito un centauro romano di 55 anni residente nella zona di Primavalle.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:00 di sabato 15 ottobre all'altezza del chilometro 7+500 della strada regionale Sublacense, nel territorio della Valle dell'Aniene. Qui il centauro, in sella ad una Bmw di grossa cilindrata, è stato sbalzato dalla sella della sua due ruote e si è schiantato contro il guardrail.

In condizioni gravi è stato trasportato con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma. Sul posto per accertare la dinamica del sinistro i carabinieri della stazione di Agosta e quelli della compagnia di Subiaco. Sequestrata la moto.