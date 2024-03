Moto in fiamme dopo un incidente, grave un giovane centauro

Ha perso il controllo della moto che ha poi preso fuoco ustionandolo su braccia e gambe. Un giovane centauro di 23 anni poi trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto a Subiaco, in provincia di Roma lo scorso martedì pomeriggio.

Il ragazzo, residente nella vicina Rocca Santo Stefano, stava percorrendo via Garibaldi a bordo di una moto Ktm. Una strada in discesa in pieno centro cittadino. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. La fuoriuscita di benzina dal serbatoio ha innescato un incendio che ha avvolto la moto in pochi minuti.

In terra, ferito, le fiamme hanno avvolto arti inferiori e superiori del 23enne bruciando il fascione di un'auto colpita dalla moto in caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della stazione dei carabinieri di Subiaco, il personale del 118 e i vigili del fuoco.

Affidato alle cure dei sanitari è stato elitrasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Grave non sarebbe in pericolo di vita.