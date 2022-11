La mappa delle strade più pericolose di Roma e provincia

Il grande raccordo anulare resta la strada più pericolosa di Roma. Seppur il numero di incidenti stradali fatti registrare nel 2021, in quel tratto, è minore rispetto a quelli segnalati nel 2019. Lo dice uno studio di Aci che ha mappato le strade più pericolose di Roma e della provincia. Stando ai dati emersi nell'ultimo anno, la Capitale, con la sua provincia, registra un totale di 11.129 incidenti stradali (8.229 nel 2020 e 12.271 del 2019) con 13.862 feriti (10.452 nel 2020 e 15.919 nel 2019) e 121 vittime (104 nel 2020 e 131 nel 2019).

Roma è maglia nera nel Lazio, complice anche ll territorio vasto. Prendendo in analisi, secondo lo studio 'localizzazione degli incidenti stradali 2021' le 47 strade della viabilità primaria, a scorrimento veloce, dei 2.398 incidenti rilevati lo scorso anno, dietro al Gra (539 incidenti) ci sono la via Casilina con 174 sinistri e l'Aurelia con 119. A seguire ci sono la Pontina con 111 e la via Flaminia con 106 incidenti.

Poco sicure anche l'Ostiense e la Nettunense con 80 e 73 incidenti, rispettivamente. Sono queste le strade più pericolose della Capitale. Il raccordo anulare con 8 sinistri mortali in anno e la Litoranea Ostia-Anzio, ne segna il doppio della via Appia con 4. Pure per chi viaggia sulle due ruote è il Gra il tratto viario più pericoloso a Roma: prendendo in esame i dati di 10 strade della rete primaria, per un totale di 544 incidenti, ben 95 si sono verificati lì.

Subito dopo c’è l'Aurelia con 26 sinistri e il tratto urbano della A24 con 20. In linea generale Roma, pur confermando il numero più alto di tamponamenti nel 2021 su strade urbane (9.891) e su strade extraurbane (1.240) registra comunque un calo dell'incidentalità e dei morti. Escluso il 2020 - quando i dati sono ridotti in virtù del minore traffico dovuto ai lockdown – nel 2019 su tutta Roma i sinistri sono stati 15.401, e fanno registrare meno 7,6% sui 14.031 del 2021.

Per quanto riguarda il tasso di mortalità (ogni 100mila abitanti) il Lazio va di poco sopra la media nazionale (4,9) e arriva a 5. Recentemente, restando in ambito urbano, il Codacons ha presentato sette denunce per chiedere alla magistratura di intervenire, accertando le responsabilità di Roma Capitale e del suo sindaco, sulla sicurezza di alcune strade. Le denunce hanno riguardato una per ogni strada considerata "pericolosa", vale a dire via Cristoforo Colombo, via Laurentina, via Nomentana, via Tiburtina, via Cassia, via Olimpica ed il lungomare di Ostia.