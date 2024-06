Incidente a Roma, travolge cinghiale con lo scooter e cade sull'asfalto: morto un uomo

Un uomo di 58 anni, Stefano Violati, è morto dopo aver travolto un cinghiale mentre era in sella al suo scooter. Disarcionato dal mezzo, è stato scaraventato sull'asfalto. Per lui non c'è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata a pochi metri dal centro sportivo della Lazio, in via di Santa Cornelia, nella serata di domenica 9 giugno, intorno alle 21, tra Formello e la zona di Santa Cornelia appunto.

L'incidente mortale

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del XV gruppo Cassia, Stefani Violati era a bordo di uno scooter Honda SH 300. Mentre marciava con il mezzo a due ruote è avvenuto l'impatto con l'ungulato.

Lo scooterista è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove nelle ore successive è in seguito deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Nello scontro è deceduto anche l'animale. Sono tuttora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Violati si trovava ad appena 50 metri da casa sua.

Chi era Stefano Violati

Stefano Violati, figlio di Fabrizio Violati, fino al 1987 proprietario delle acque Ferrarelle e Sangemini. Aveva un figlio e una moglie. Stefano era anche cugino di Giulio Violati, marito di Maria Grazia Cucinotta.

66 morti nel 2024

Salgono così a 66 le vittime delle strade a Roma e dintorni. Nella mattinata di oggi una donna di 84 anni è stata travolta da un'auto pirata. Ieri, invece, Vincenzo Dorascenzi morto in un incidente a Lariano. Alle 4 del mattino di domenica anche uno studente spagnolo in Erasmus a Roma ha perso la vita, investito da un'auto.