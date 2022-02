Stefano, morto a 27 anni in un incidente stradale sulla Nettunense

Stefano Siviero, dopo aver lottato tra la vita e la morte, non ce l'ha fatta. Il cuore del 27enne di Aprilia che domenica scorsa è rimasto coinvolto in un terribile incidente sulla via Nettunense, ha smesso di battere. Il sinistro fatale, la scorsa domenica. La sua moto, per cause ancora da appurare, era finita contro una Bmw.

Il ragazzo era stato rianimato sul posto e trasferito all'ospedale San Camillo in elicottero. Nel plesso di Roma era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva. Lunedì sera, però, le sue condizioni si sono aggravate e il quadro clinico era irrecuperabile.

In questi giorni parenti e amici hanno sperato e pregato affinché le sue condizioni migliorassero, ma già nelle scorse ore i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del 27enne. Tantissimi sono i messaggi di dolore lasciati sui social da parte di quanti hanno conosciuto Stefano Siviero, come riporta LatinaToday. Tutti lo ricordano come un ragazzo sempre sorridente, disponibile e buono.