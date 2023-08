Scontro frontale tra auto e scooter, morto infermiere

Stefano Micozzi, un infermiere di 57 anni, è l'ultima vittima delle strade di Roma e provincia. La tragedia questa volta nella zona di Frattocchie, nel comune di Marino, all'altezza di via Appia Nuova nella serata di domenica 6 agosto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Albano, che indaga per ricostruire la dinamica, lo scooter Burgman 400 guidato da Stefano Micozzi proveniva da via Nettunense quando ha impattato frontalmente contro un'auto guidata da una donna di 30 anni che procedeva nella direzione opposta, verso Albano.

La donna si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma Micozzi è deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate. Lo scooter e l'auto sono state sequestrati. Chi indaga ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si procede per omicidio stradale. La salma del 57enne è stata portata all'istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata a disposizione della procura di Velletri.



Micozzi, sposato con due figli, lavorava come infermiere nella casa di cura Villa Querce a Nemi.