Tragedia al Santuario, investito e ucciso della moglie: morto un uomo. Indagini sulla dinamica

Stefano Cicconi, 73 anni, è morto investito dalla Fiat 600 guidata dalla moglie di 72 anni. Una tragedia consumata sabato 25 maggio in via Laurentina 400, all'interno del parcheggio del santuario della Madonna Delle Tre Fontane, alle 16:30 circa.

Il personale medico intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso indagini da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo l'investimento, l'auto ha poi concluso la sua corsa andando a sbattere contro un albero. Per estrarre la vittima sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Chiuso al pubblico anche il Santuario e annullate tutte le celebrazioni religiose previste per la giornata di ieri.

Proprio la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Bisognerà capire se Stefano Cicconi sia prima caduto poi sia stato investito o se sia stato direttamente investito dalla donna. Al vaglio degli investigatori anche eventuali telecamere di videosorveglianza.