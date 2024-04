Stefano Arce morto in un incidente stradale in moto dopo aver travolto un pedone

È stato disarcionato dalla sua Kawasaki e scaraventato sull'asfalto dopo aver travolto un pedone sulla via Tiburtina lo scorso martedì pomeriggio 2 aprile. Ieri, dopo due giorni di agonia, Stefano Arce, motociclista di 43 anni di Tivoli, è morto all'ospedale Umberto I di Roma.

La notizia è stata confermata dalla polizia locale di Guidonia che indaga sulla dinamica del sinistro. La tragedia si è consumata all'altezza del chilometro 21 della Tiburtina, tra Albuccione e il bivio di Guidonia. Stefano Arce percorreva la strada in sella ad una Kawasaki 800 in direzione Tivoli, dove viveva con la famiglia.

Per cause che sono al vaglio di chi indaga, la moto ha preso in pieno un pedone, un 41enne anche lui italiano e residente a Tivoli Terme, mentre attraversava la Tiburtina sulle strisce. La Kawasaki è in una cunetta, mentre Arce è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto due ambulanze del 118. Il pedone, cosciente, è stato portato in ospedale in codice rosso non in pericolo di vita. Stefano Arce, già privo di sensi, è stato portato al policlinico Umberto I in prognosi riservata.

Ieri pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere. Sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di alcune attività commerciali della zona acquisite dai vigili urbani per capire meglio la dinamica di quanto successo.