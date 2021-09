Incidente nel sottovia Ignazio Guidi, scontro tra auto e scooter: un ferito grave

Il sottovia in direzione Croce Rossa, da via Lucania e da via Nomentana, è stato chiuso dalla Polizia Locale per cinque ore

Incidente stradale verso le 3 del mattino di oggi, a Roma, nel sottopassaggio Ignazio Guidi. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, uno scooter Yamaha T-Max e un'auto Opel Agila. L'uomo alla guida dello scooter ha avuto la peggio ed è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Il sottovia in direzione Crocerossa, da via Lucania e da via Nomentana, è stato chiuso dalla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso. Alle 8.47 di questa mattina, finiti i rilievi, il tratto è stato riaperto al traffico.