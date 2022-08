Positivo a droga e alcol il poliziotto che ha investito e ucciso il 19enne Simone, morto sulla Prenestina

È risultato positivo ai test di droga e alcol, il poliziotto di 46 anni coinvolto nell'incidente stradale nel quale è morto Simone Sperduti, il ragazzo di appena 19 anni deceduto intorno alle 4 del mattino di mercoledì 24 agosto, a Roma.

L'agente, già sospeso in passato dal servizio, è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. È la conseguenza dei risultati dei test tossicologici, che hanno confermato come il conducente dell'Opel Meriva che ha investito Simone Sperduti, fosse in stato alterato perché sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti al momento dell'impatto. L'uomo è accusato del reato di omicidio stradale.

A confermare lo stato del 46enne sono fonti della polizia locale di Roma capitale. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del V gruppo Prenestino che indagano, la Opel stava svoltando su via Prenestina verso lo svincolo del raccordo anulare in direzione Roma Sud. A questo punto sarebbe avvenuto lo scontro fatale con lo scooter Honda Sh 300, diretto verso il centro città, guidato da Simone.

Simone Sperduti a Centocelle, dove viveva, era conosciuto da molti. Avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Faceva il magazziniere e proprio mentre stava andando al lavoro, ieri mattina, ha avuto l'incidente stradale che gli ha stroncato la vita. Sognava di fare il vigile del fuoco, come il padre.