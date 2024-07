Incidente ai Colli Portuensi, Simona Piergiovanni muore dopo 5 settimane di agonia in ospedale

Ha lottato per più di un mese, dal 7 giugno scorso, dopo un incidente a pochi metri dai Colli Portuensi. Ieri, domenica 14 luglio, però il suo cuore ha smesso di battere. Non c'è l'ha fatta Simona Piergiovanni, 50 anni e mamma di un bambino. Il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale San Camillo di Roma. A dare la drammatica notizia dell'ennesima vittima di incidenti stradali a Roma è stato il marito Giorgio che sui social, nei giorni scorsi, aveva già lanciato un appello di ricerca testimoni.

L'incidente

L'incidente si era verificato venerdì del 7 giugno scorso alle 8:45, all'incrocio tra via Alberese e vicolo di Papa Leone. Simona era a bordo del suo scooter Honda Sh quando è stata centrata da un furgone Iveco Daily. Dopo l'impatto la corsa in ospedale e la lotta in terapia intensiva. Sul posto gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale.

Dopo 5 settimane di lotta tra la vita e la morte, ieri è arrivata la drammatica notizia. Aveva compiuto 50 anni lo scorso 23 marzo e faceva la contabile presso uno studio commerciale.

L'appello

"Nessun testimone che si sia fatto avanti ad aver visto la dinamica al momento dell'impatto. Dove siete? È una strada sempre piena di macchine, sempre in fila da vicoli di Papa Leone ad attendere il proprio turno per passare, possibile che nessuno stava accanto a mia moglie quando è avvenuto l'impatto e possa testimoniare? Gualtieri, dove sei? Hai installato le telecamere per la ztl e manco funzionano per le riprese di sicurezza, sono accese solo per consumare energia", aveva scritto su Facebook.