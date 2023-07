Incidente frontale sulla Laurentina, con la Tesla travolgono un'auto: morta una donna

Incidente mortale a Roma, nel pomeriggio di sabato primo luglio. Simona Cardone, 67 anni, ha perso la vita mentre era in auto, al volante della sua Lancia Y. La donna è stata travolta da una Tesla con a bordo cinque ragazzi. Due di loro sono rimasti feriti e portati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

Lo schianto intorno alle 18:30 nella zona a sud est della città, al chilometro 21, in direzione Pomezia della via Laurentina. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti del gruppo Eur che hanno avviato i rilievi e i controlli. Alla guida della Tesla un romano di 20 anni. Per Simona Cardone non c'è stato nulla da fare, è morta nello schianto.

Secondo i primi riscontri, il 20enne avrebbe imboccato la Laurentina contromano impattando contro la Lancia Y. Le vetture sono state sequestrate come da prassi. Il ragazzo di 20 anni al volante della Tesla sarà sottoposto ai test di alcol e droga.

Saputa della tragica notizia, il quartiere si è stretto intorno a Simona Cardone. "Era un'amica e una bravissima persona. Ora i suoi gatti e i suoi cani che fine faranno? Lei ci teneva moltissimo, sono disposta ad aiutare", scrive Raffaella e le fa eco Valentina: "Dobbiamo aiutarla a riposare in pace. Lei ci teneva molto non dobbiamo abbandonarla".

Sul gruppo del Comitato Cinque Colline Laurentina tanti sono i messaggi di cordoglio: "Mi chiedo perché a rimetterci siano la maggior parte delle volte delle povere persone capitate lì per caso e non chi provoca tutto ciò". Qualcuno se la prende con la strada, con la preferenziale per i bus che avrebbe reso più pericolosa la Laurentina.