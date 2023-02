Incidente sulla Settevene Palo: auto finisce contro un albero, grave una donna

Paura per una automobilista rimasta coinvolta in un incidente stradale a Campagnano di Roma, provincia nord della Capitale. Alla guida della vettura una donna - una 48enne romena - ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero a bordo carreggiata. La vettura ha poi terminato la propria corsa ribaltata su un fianco. Il sinistro all'altezza del chilometro 16+550.

Ferita e incastrata fra le lamiere l'automobilista è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Affidata alle cure del personale del 118 la donna - residente a Bracciano - è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo in codice rosso, da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Resta da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di Manziana. Chiuso temporaneamente il tratto di strada dove è avvenuto il sinistro.