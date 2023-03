Il content creator di Ariete travolto da un'auto pirata: "Aiutato da una passante. Cerco testimoni"

È stato travolto da un pirata della strada al volante di un autocarro. Vittima, il popolare content creator Sergio Pellizzieri investito mentre era in sella al suo scooter in via Leone XIII, all'Aurelio. Il conducente non si è fermato e collabora con Ariete ha voluto raccontare la sua verità: "Il mio incidente non si è aggiunto alla strage mortale infinita solamente per pura fortuna. Ora cerco testimoni.

Pellizzieri, che collabora anche con la Lovegang126, il gruppo di cui fanno parte Franchino e Ketama, fortunatamente non ha riportato ferite gravi: "Mentre ero alla guida del mio scooter un autocarro bianco Ducato con un uomo alla guida mi ha travolto a grande velocità e con molta forza sbattendomi fuori strada e facendomi balzare diversi metri dalla moto. Non ho fatto in tempo a prendere la targa. Il conducente non mi ha prestato soccorso e si è allontanato con velocità prima dell’arrivo dei vigili"

"La situazione è ormai fuori controllo - aggiunge - le soluzioni per rimediare a questa emergenza stradale sono tante, ma purtroppo ancora inapplicate nel silenzio delle istituzioni. Il Campidoglio quando intende svegliarsi.

Pellizzieri è stato medicato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy. Per lui 5 giorni di prognosi a causa di alcune ferite alle braccia e alle gambe: "Chiedo a eventuali testimoni, con qualsiasi informazione utile, di rivolgersi alla polizia locale del gruppo Aurelio".

