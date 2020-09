Incidente a Selva Candida, investita da un'auto: morta una donna dopo l'impatto

E' stata investita da una Mercedes A 180 nel quartiere di Selva Candida, a Roma, e per lei, una donna di 56 anni non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

L'incidente mortale, secondo quanto riferito dalla polizia locale, è avvenuto intorno alle 20:20 circa del 28 settembre, in via Selva Nera, all'altezza dell'angolo con via della Riserva Grande e l'intersezione con via Ines Bedeschi. Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi scientifici del Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale, alla guida della Mercedes c'era un ragazzo di 26 anni, successivamente portato all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito.

La salma della 54enne, invece, è stata portata all'ospedale Gemelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si indaga per determinare l'esatta dinamica del sinistro mortale.