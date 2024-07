Sebastiano Schillaci travolto da un'auto alla fermata del bus, l'infermiere era prossimo alla pensione

Era prossimo alla pensione Sebastiano Schillaci, l'infermiere di 68 anni travolto e ucciso da un'auto mentre attendeva l'autobus in fermata in viale Marconi. Si stava recando all'ospedale San Camillo Forlanini. Nosocomio dove il 68enne non è mai arrivato, ucciso da un'automobilista che lo ha investito non lasciandogli scampo.

Fiori per Sebastiano Schillaci

Residente a Marconi, lavorava all'ambulatorio urologico del San Camillo. "Un uomo riservato, dedito al lavoro", lo ricordano i colleghi. Prorpio l'azienda ospedaliera ha poi espresso cordoglio: "L'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini esprime cordoglio per la morte dell'infermiere Sebastiano Schillaci. La direzione e tutti i colleghi sono vicini alla sua famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore".

Il ricordo dei colleghi

Una tragedia, che ha colpito non solo i colleghi dell'infermiere, ma anche gli abitanti della zona che poco dopo la tragedia hanno deposto una corona di fiori sul luogo dell'investimento: "Ciao Sebastiano Rip. Sentite condoglianze alla famiglia", il ricordo di Danilo Santucci sulla pagina facebook sei di viale Marconi se. E ancora: "Rip caro Sebastiano - uno delle centinaia di commenti al post del San Camillo-Forlanini - porterai un po' di buon umore anche in cielo come hai fatto in terra. Un abbraccio ovunque tu sia ora". "Sono distrutta sono 2 ore che piango una persona dolce disponibile sempre con il sorriso non si può morire così".

L'investimento mortale

La tragedia che ha portato alla morte di Sebastiano Schillaci è avvenuta poco prima delle 6:00 di sabato 13 luglio all'altezza del civico 250 di viale Marconi. In attesa alla fermata del bus il 68enne è stato investito da una Fiat 500 condotta da un ragazzo turco di 26 anni.

Ipotesi alta velocità

Travolto dalla vettura a noleggio, fra le ipotesi preponderanti quella della possibile alta velocità della vettura. L'automobilista è stato portato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Eseguiti i rilievi scientifici gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'investimento.

Due morti in un'ora

Dramma di viale Marconi preceduto di un'ora da un'altra tragedia stradale costata la vita a un ragazzo di soli 29 anni. Davide Patacchiola è infatti deceduto in seguito a un precedente incidente stradale avvenuto intorno alle 5:00 in zona Tor Marancia/Montagnola. A bordo del suo scooter il ragazzo originario delle Marche, si è schiantato contro la rotatoria di piazzale del Caravaggio. Come nel caso di Schillaci, anche per lo scooterista i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.