Incidente ad Ostia, scontro tra scooter e bus navetta della Roma Lido: un ferito grave

Incidente alle 7:15 di questa mattina, ad Ostia, all'incrocio tra la litoranea e piazzale Amerigo Vespucci, a pochi metri dalla stazione Cristoforo Colombo. Lo scontro è avvenuto tra uno scooter Honda rosso e un bus navetta della linea RL4 Atac che sostiuisce la Roma Lido, nei tratti in cui le stazioni sono chiuse.

Nell'impatto con lo scooter una delle vetrale delle porte laterali dell'autobus, quella del lato conducente, è andata in frantumi. L'uomo in sella al mezzo con due ruote è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.