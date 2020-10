Scontro tra due bici sulla pista ciclabile: morto un uomo

Tragedia sul lungotevere a Roma. Un ciclista è morto dopo essersi scontrato con un'altra bici sulla pista ciclabile di lungotevere della Vittoria. I fatti alle 16 di oggi all'altezza del civico 9.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale locale del I gruppo Prati le due bici provenivano entrambe da largo Maresciallo Giardino in direzione piazza Monte Grappa. La bici con a bordo la vittima ha urtato, per cause ancora da accertare, il mezzo che lo precedeva. L'impatto ha provocato la caduta fatale: il ciclista ha infatti sbattuto la testa su un'auto parcheggiata regolarmente all'interno delle strisce blu poste a lato.

La vittima era priva di documenti e non è stato al momento possibile identificarla. Si tratterebbe di un uomo tra i 60 e i 65 anni, con abbigliamento da ciclista e con indosso il casco protettivo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'uomo.