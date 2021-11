Incidente San Basilio, scontro tra auto e bus: due feriti

Questa mattina a San Basilio, in via San Severino Marche all'incrocio con via Civitanova Marche, è avvenuto uno scontro frontale fra un autobus, linea 404 corsa scolastica Rebibbia, e un'auto.

Il conducente dell'auto, una Fiat Bravo, un uomo di 47 anni in codice azzurro, e il passeggero in codice arancione sono stati portati al policlinico di Tor Vergata. Non sarebbero gravi, secondo i primi riscontri. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Roma Capitale gruppo Tiburtino. Chiusa la viabilità fra via Nino Tamassa e via Muccia.