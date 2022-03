Lo sciacallo che ruba il cellulare dall'auto coinvolta nell'incidente

Si è fermato quando ha visto un'auto incidentata su via di San Giovanni in Laterano. Senza colpo ferire è poi entrato nell'abitacolo in quel momento vuoto, con l'automobilista appena trasportato in ospedale ed ha provato a rubare il telefono cellulare che c'era nella macchina. Un vero e proprio sciacallo che, una volta scoperto dagli agenti della municipale - intervenuti per i rilievi del sinistro - li ha aggrediti costringendoli alle cure mediche.

I fatti sono accaduti intorno alle 5:00 di mercoledì 9 marzo nella zona di San Giovanni dopo che il conducente di una vettura ha perso il controllo della macchina ed ha impattato contro alcune vetture in sosta. Rimasto ferito l'automobilista è stato trasportato al vicino ospedale di via dell'Amba Aradam. Di passaggio sulla strada, un cittadino italiano di 30 anni si è avvicinato repentinamente al veicolo coinvolto nell'incidente nel tentativo di prelevare un cellulare dall'interno del mezzo.

Il 30enne, subito intercettato e fermato dagli agenti del I gruppi ex Trevi della polizia locale di Roma Capitale, prima che riuscisse nell'intento, ha iniziato ad inveire contro gli operanti, minacciandoli e colpendoli. Ad avere la peggio un agente, a cui il 30enne ha rotto il dito di una mano, ed una agente, spintonata e poi medicata anch'ella in ospedale.

Lo sciacallo è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di lesioni personali, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento, in quanto, in preda ad uno stato d'ira violenta, ha danneggiato un'auto di servizio, prendendola a calci e pugni.

E' in corso in queste ore il processo con rito direttissimo per la convalida del fermo. I due agenti feriti sono invece stati trasportati all'ospedale San Giovanni Addolorata, l'agente con 30 giorni di prognosi e la collega con 5.