Professoressa travolta e uccisa, la ragazza al volante era positiva all'alcol

La conducente dell'auto che ha travolto lo scooter su cui era in sella Serenella Sparapano, la professoressa di scienze morta sabato mattina in un incidente stradale in pieno centro a Roma, è risultata positiva all'alcol test. La giovane 28enne, indagata per omicidio stradale aggravato dall'abuso di alcolici e dalla guida pericolosa, alle 7.50 del mattino del quattro marzo guidava nel sangue con un tasso di alcol superiore alla legge.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, la ragazza al volante della sua Fiat Punto ha imboccato contromano viale Baccelli per poi centrare lo scooter di Serenella Sparapano, ex professoressa di Scienze del liceo Dante Alighieri, in Prati. Saputa la drammatica notizia, gli ex studenti di Sparapano le hanno dedicato striscioni a scuola.

Le indagini sulla dinamica dell'incidente, tuttavia, non sono concluse. Gli agenti del I gruppo Trevi hanno ritirato la patente alla 28enne e ora si cerca di capire perché ha imboccato contromano viale Baccelli. Come da prassi è stato acquisito il telefonino della giovane per capire se mentre guidava stesse parlando o chattando con qualcuno.