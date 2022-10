Incidente in Vespa: grave un 29enne

Si trova in osservazione al policlinico Gemelli un 29enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma. Il sinistro domenica pomeriggio mentre il ragazzo viaggiava in sella alla sua Vespa.

L'intervento dei soccorritori su via di Monte Gennaro, fra i comuni di Marcellina e San Polo dei Cavalieri. Qui, per cause ancora in via di accertamento, il 29enne di Tivoli in sella alla sua Vespa ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un albero. Da subito in condizioni gravi sul posto è atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti dove si trova in prognosi riservata.

Svolti i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di San Polo dei Cavalieri stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.