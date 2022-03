Incidente a San Lorenzo: auto bloccata sui binari dopo scontro con altra vettura

E' rimasta bloccata sui binari occupando parte della linea ferrata. Questo quanto ha comportato lo stop temporanei e dei forti ritardi disagi per i passeggeri dei tram in transito all'alba di martedì nella zona di San Lorenzo. Un incidente stradale avvenuto alle 5:30 che ha coinvolto due auto, ad avere la peggio una donna, costretta alle cure dell'ospedale.

In particolare il sinistro è avvenuto su viale dello Scalo di San Lorenzo, all'altezza della curva con via dei Reti. Ad impattare per cause in via di accertamento una Jeep Cherokee ed una Volkswagen Golf. Ferita, la conducente del fuoristrada, affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. In attesa della rimozione delle vetture sono state interrotte temporaneamente le corse dei tram 3L e 19 sostituite dai bus navetta nella tratta Porta Maggiore - Piazza Galeno in entrambi i sensi di marcia. Disagi anche per i passeggeri delle linee 5 e 14.